Honderden dode vissen geruimd in Oude Waal

Fooienpot lunchcafé gestolen: 'Zuur voor het personeel'.

16:55 NIJMEGEN - Een fooienpot met een kleine 100 euro. Dat was de buit bij een inbraak bij lunchcafé Prikkels in de Lange Hezelstraat in hartje Nijmegen, donderdagochtend rond zes uur. ,,Het is heel zuur dat die fooienpot is meegenomen, want het personeel heeft daar hard voor gelopen’’, zegt de ondernemer.