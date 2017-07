In de rij bij de HEMA voor een selfie met YouTubester Joy

De 11-jarige Channah Maaskant en de 12-jarige Fleur Knevel uit Nijmegen zijn dolgelukkig als ze op de foto mogen met hun idool. ,,Ik volg Joy al twee jaar’’, vertelt Channah. ,,Bijna elke dag. Ze vertelt over beauty en fashion, dat vinden wij superleuk.’’



Tijdens de vlogmasterclass legde Joy, die met BeautyNezz 500.000 volgers heeft, aan de deelnemende jongeren uit hoe ze een populair YouTube-kanaal kunnen opzetten. Na de masterclass ging ze zelf nog wat dingetjes in de winkel halen, waarbij ze niet alleen werd achtervolgd door enthousiaste jongeren die om een handtekening vroegen of een selfie met haar wilden maken, maar ook door haar manager en een beveiliger.