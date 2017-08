In Nijmegen ontsnapte tbs'er nog voortvluchtig

Dag twee op de Goffert: meezingen bij Puur Hollands

27 augustus NIJMEGEN - Na het populaire We love the 90's op zaterdag, is het Hollandse lied op zondag aan de beurt. Voor de 1ste keer wordt ‘Puur Hollands’ in de buitenlucht gehouden. Met temperaturen ver in de twintig graden een goed getimede keuze. 15.000 bezoekers wisten de weg naar het Goffertpark in Nijmegen te vinden. Zij zingen mee met Nederlandstalige muziek op het uitverkochte festival.