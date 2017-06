Jodiumpillen voor zuiden Gelderland, in te nemen bij kernongeval

Wolhandkrab en wasbeer zijn dichterbij dan je denkt

11:15 NIJMEGEN - Negentien dieren of planten waarvan recent is bepaald dat we die we niet in Europa willen, zijn de afgelopen 1,5 jaar gezien in ons land. Dertien zijn er zelfs gezien in de regio Arnhem-Nijmegen. Dat blijkt uit cijfers van de website voor natuurspotters Waarneming.nl.