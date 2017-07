Kwart van Nijmeegse studenten voelt zich eenzaam

Uit de studie blijkt evenwel dat het aantal studenten dat zichzelf ‘gelukkig’ noemt, met 72,2 procent een stuk kleiner is dan dat van ‘gewone’ Nederlanders in de leeftijdsklasse 18-25 jaar (88,7 procent). Rector Van Krieken laat weten dat zo snel mogelijk vervolgonderzoek zal worden gedaan. De vraag waarom studenten leegte ervaren en zich eenzaam of ongelukkig voelen, is in de eerste enquête niet meegenomen.



Studenten die hebben aangegeven mee te willen doen aan door de universiteit georganiseerde focusgroepen, gaan daar na de zomer mee aan de slag. Op basis daarvan hoopt het college van bestuur snel met maatregelen te komen. ,,In Nijmegen vinden we niet alleen onderwijs en wetenschap belangrijk, maar hebben we ook oog voor elkaar. Dat zit in het dna van deze universiteit.’’