Lichaam gevonden in Waal bij Sluis St. Andries

ROSSUM - In de Waal bij Sluis St. Andries in de gemeente Maasdriel is dinsdagavond laat een lijk gevonden. Of het om de drenkeling gaat die zondag vermist raakte in de Waal bij Oosterhout (Gelderland), kon de politie niet met zekerheid zeggen.