Matrixx haalt Ronnie Flex en Sevn Alias naar Vierdaagse

Nog één, allesbepalende, minuut voor Orion en Oranje Blauw

17:15 NIJMEGEN - Er moet nog één minuut worden gespeeld in de wedstrijd van Orion C6 tegen Oranje Blauw C1. En die begint vanavond om 19.00 uur met een strafschop voor Orion. De stand bij de start is 1-2. Het worden 60 hele belangrijke seconden: ze bepalen namelijk wie er kampioen wordt. De Gelderlander is er vanavond live bij.