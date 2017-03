Mega Piraten Festijn in Nijmegen: 'Hier wordt minder met bier gegooid'

NIJMEGEN - Duizenden liefhebbers van het Nederlandse lied hebben zich deze zaterdagavond verzameld in het Nijmeegse Goffertpark. Daar is deze zaterdag het Mega Piraten Festijn, het grote meezingfeest met Nederlandstalige muziek.

Het festijn is al veertien jaar een begrip in de wereld van Nederlandstalige muziek, maar het is voor het eerst dat het in Nijmegen wordt gehouden. Volgens de organisatie waren er veel verzoeken om het feest naar Nijmegen te brengen. In Arnhem is al jarenlang elk jaar rond december de seizoensafsluiter van het festijn.

Programma

Tientallen artiesten maken deze avond hun opwachting. Er zijn optredens van grote namen uit de Nederlandse muziek als René Froger, Marianne Weber, Lee Towers, Frans Duijts , Jacques Herb, Henk Dissel en John de Bever. Voor sommige artiesten is het een thuiswedstrijd. Zo zijn er ook optredens van Nijmeegse artiesten als Sieneke, Ronnie Ruysdael en Jean en Joey Knipping.

Gezelligheid

Bezoeker Kim van Gindel gaat het vooral om de gezelligheid op het Piratenfestijn. ,,Een lekker wijntje drinken met vrienden en een avondje weg, daar gaat het om. Jaren terug zijn we ooit al bij een Piraten Festijn geweest’’, vertelt ze.

Volledig scherm John de Bever trapte het festijn af. © Mitchell Suijkerbuijk/DG De avond is afgetrapt door John de Bever, bekend van hits als 'Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht'. Hij zorgde meteen voor een sfeervol begin van het Piraten Festijn. Voor volkszanger Mike Kanders was het voor het eerst dat hij op het Piraten Festijn stond. ,,De zenuwen beginnen wel op te spelen. Hier heb ik altijd van gedroomd’’, zei Kanders voor aanvang van zijn optreden.

8.000 bezoekers

Het feest duurt tot middernacht. In de tent is ruimte voor zo'n 8.000 feestvierders. De presentatie van het meezingfeest is in handen van Willie Oosterhuis, de vaste presentator van het Piraten Festijn.

Biergooien