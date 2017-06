Meisje zorgt voor opschudding bij Waal in Lent

Taakstraf voor wietkweker, Nijmeegse vrijgesproken van knippen plantjes

15:24 WIJCHEN - Een 52-jarige man uit Gemert heeft een taakstraf van 200 uur gekregen en een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden voor het telen van wiet in een bedrijfspand aan de weg Industriepark in Wijchen. Ook een 51-jarige vrouw uit Nijmegen stond terecht. Zij is vrijgesproken van het knippen van hennepplanten in de kwekerij.