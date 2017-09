Nijmeegse actie tegen islamitische school Amsterdam

Nijmegen Rechtsaf, dat klinkt bijna net zo tegenstrijdig als de Waal zonder water. Geen provinciestad in Nederland is zo links georiënteerd als Nijmegen. Ronduit verwarrend wordt het als de doelstellingen van deze beweging ter sprake komen. ,,Wij willen de progressieve waarden verdedigen die met name in de jaren '60 gemeengoed zijn geworden, zoals de seksuele revolutie en gelijke rechten voor homo's, vrouwen, dieren'', zegt woordvoerder Michel van den Berg. ,,Daarvoor is een rechtse beweging nodig.’’



Volgens de Anne Frank Stichting, die rechtse groeperingen monitort, zijn de activisten van Nijmegen Rechtsaf 'in bredere extreemrechtse context actief', onder andere bij bewegingen als de Nederlandse Volks-Unie van de Arnhemmer Constant Kusters en Pegida. ,,We werken samen met andere groeperingen, ook als er ideologische verschillen zijn. Maar met de NVU willen we niets te maken hebben, die zitten in de hoek van neo-nazi's.’’ Nijmegen Rechtsaf is niet extreemrechts, benadrukt Van den Berg. ,,We zijn bijvoorbeeld niet tegen buitenlanders.’’