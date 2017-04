Nijmeegse scholen kiezen vaker voor 'alternatieve Cito-toets'

NIJMEGEN - Steeds meer scholen in Nijmegen en omgeving stappen af van de traditionele Centrale Eindtoets, beter bekend als de Cito-toets. Het aantal basisscholen dat kiest voor twee alternatieven Route 8 en de IEP Eindtoets, is verdubbeld ten opzichte van vorig jaar.

Dertien Nijmeegse basisscholen kiezen dit jaar voor Route 8, tegen zes vorig jaar. Tien scholen in Nijmegen en omgeving kiezen voor de IEP Eindtoets, terwijl vorig jaar dat er vijf waren. Met name in de regio rondom Nijmegen kiezen de scholen vaker voor IEP. De papieren Centrale Eindtoets en de IEP-toets worden deze week afgenomen. Route 8 kan nog tot 15 mei worden afgenomen.

Grootste

Binnen Stichting Conexus, het schoolbestuur waar 31 basisscholen in Nijmegen en Heumen onder vallen, is Cito nog altijd de grootste. Maar er is sprake van een duidelijke verschuiving bij de keuze voor de eindtoets. Dertien scholen kiezen dit jaar voor de Centrale Eindtoets, tegen twaalf basisscholen voor Route 8. Bij vijf scholen wordt de IEP afgenomen.

Honkvaster

Stichting Sint Josephscholen is een stuk honkvaster dan Conexus. Twaalf van de dertien basisscholen, die vallen onder het schoolbestuur, gebruiken de Centrale Eindtoets. Alleen basisschool De Kleine Wereld is vorig jaar overgestapt op de IEP Eindtoets van Bureau ICE.