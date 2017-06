Ooijpolder valt droog: inwoners zonder water

Er zijn te weinig pabo-studenten

7:14 ARNHEM / NIJMEGEN - De pabo's van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen leveren te weinig studenten af om in het verwachte tekort aan docenten te voorzien. In tegenstelling tot voorgaande jaren is het aantal studenten dit keer wel gegroeid. Het aantal deeltijdstudenten (alleen in Nijmegen) is sinds 2014 wel steeds wat gegroeid.