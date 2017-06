Open riool in Nijmegen donderdag gedicht

Het werk aan het riool werd vorige week in overleg met de gemeente gestaakt, nadat drie medewerkers van infrabedrijf Reef ziek waren geworden . Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van hun klachten. Het riool lag ondertussen bijna een week open. Bewoners zagen ratten lopen en hadden last van vliegen.

In de buurt leefden ook zorgen over de gezondheid. De gemeente Nijmegen stelt de bewoners gerust in een brief die zij woensdagavond hebben ontvangen. Zolang de bewoners niet in direct contact komen met het open riool, is er geen sprake van een gezondheidsrisico.