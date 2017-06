Opnieuw een waterstoring in Nijmeegse wijk

Explosieve stijging van evenementen in de stad

7:32 NIJMEGEN - Het aantal evenementen in Nijmegen is in de afgelopen vier jaar explosief gestegen. Waren er over heel 2013 nog 346 evenementen, vorig jaar waren dat er 611 en in het afgelopen halfjaar al 402. Volgens het Bewonersplatform Nijmegen-Centrum is 'de balans zoek'.