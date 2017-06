Politie sluit Waalbrug af om pechauto veilig te kunnen wegduwen

Jeugd krijgt opgeknapt voetbalveld door brief aan de burgemeester

7:46 OVERASSELT - Het trapveldje aan de Kruisbergsestraat in Overasselt was al lange tijd in slechte staat. Loek Dinnissen (12) en zijn vrienden wilden daar verandering in brengen: ze stuurden een brief naar de burgemeester van Heumen met de vraag of het veldje kon worden opgeknapt.