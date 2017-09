Politieheli maakte jacht op automobilist, agenten lossen schot

Lantaarnpaal uit de grond gereden op parkeerplaats Aldi

16:39 GROESBEEK - Op de parkeerplaats van supermarkt Aldi in Groesbeek heeft een vrouw met haar auto een lantaarnpaal uit de grond gereden. Vermoedelijk was de vrouw onwel geworden en kwam zij daardoor in aanrijding met de lichtmast.