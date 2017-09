Politieman André Boelens geeft drenkelingen een naam

NIJMEGEN - Op 10 augustus werd in de Waal bij Oosterhout een lichaam gevonden. André Boelens pleegt vanaf zijn vakantieadres een paar telefoontjes. Een paar uur later weet hij om wie het gaat: een Duitser van bijna 90, die zelfmoord heeft gepleegd.

,,Kun je ertegen?’’, checkt André Boelens, voordat hij vanaf de kast naast zijn bureau twee dossiers pakt. Elk met op de voorkant een foto van het gezicht van een dode man die een tijd in het water heeft gelegen. Niet voor tere zieltjes.

Het zijn naamloze mannen. De enige twee die uit het water van een Nederlandse rivier zijn gevist, van wie Boelens niet de identiteit heeft kunnen achterhalen. De enige twee onopgeloste zaken in de vijftien jaar dat hij dit werk inmiddels doet. Vandaar dat de dossiers voor het grijpen liggen. Het blijft knagen.

Grote rivieren

Boelens (59) is een bijzondere politieman. Als er in een rivier een lichaam wordt gevonden waarvan de naam niet bekend is, wordt hij erbij gehaald. ,,In Den Helder zit nog twee man die zich bezighouden met het achterhalen van de identiteit van lichamen die in de Noordzee - zout water - worden gevonden, maar als het om de grote binnenwateren gaat - zoet water - ben ik de enige’’, zegt hij.

Boelens werkt vanuit het kantoor van de waterpolitie in Nijmegen, aan de Waal. Centraal gelegen en vlakbij Forensische Opsporing van de politie Oost-Nederland in het Betuwse Elst, waar lijkschouwing wordt verricht op 'waterlijken', zoals lichamen worden genoemd die in water worden aangetroffen. Jaarlijks geeft hij tussen de twintig en dertig onbekende lichamen een naam.

Quote Ik moet weleens slikken als het om kinderen gaat Politieman André Boelens ,,Als het enigszins kan, ga ik kijken bij de lijkschouwing. Ik merk vaak dingen op, die je niet of moeilijk van foto's kunt halen en die helpen bij het achterhalen van de identiteit’’, vertelt hij. Het moet geen prettige ervaring zijn, zo'n lijkschouwing. Lichamen die uit het water komen, kunnen door gasvorming opgeblazen zijn, aangevreten door dieren, of verminkt door een scheepsschroef. ,,Soms blijft er niet meer over dan wat vlees dat eruit ziet alsof het door de gehaktmolen is gehaald. Ook dan moet je er een naam aan hangen.’’

,,Mooi is het niet, nee’’, schokschoudert de politieman. ,,En het is natuurlijk triest. Maar het doet me niet zoveel. De meesten hebben er zelf voor gekozen. Of je het ermee eens bent of niet, je hebt het te respecteren. Ik moet alleen weleens slikken als het om kinderen gaat.’’

Zelfmoord

Vorig jaar nog heeft Boelens een Iraans meisje van 16 een naam gegeven dat zelfmoord had gepleegd. ,,Ze was verliefd geworden op haar neef en wilde met hem trouwen. Maar hij was al getrouwd in Iran en kon daarom niet opnieuw trouwen. Zij heeft met haar 16 jaar gezegd 'dan heeft het leven voor mij geen zin meer' en is in Duitsland van een Rijnbrug gesprongen.’’



'Waterlijken' zijn vaak Duits. ,,We grenzen aan Duitsland, de deelstaat Nordrhein Westfalen. Die is net zo groot als Nederland, met iets meer inwoners, van allerlei nationaliteiten. Als er daar eentje van in de Rijn springt, wordt hij niet in Duitsland gevonden, maar komt hij negen van de tien keer hier terecht.’’

Politieonderzoek op de plek waar donderdagmiddag 10 augustus in de Waal bij Oosterhout een drenkeling uit Duitsland is gevonden.

Reden dat Boelens in Duitsland een groot netwerk heeft opgebouwd. ,,Ik heb contacten bij het Bundeskriminalamt, Landeskriminalamt, diverse mensen op vermiste personen. Vaak weet ik hierdoor van tevoren al wat in Duitsland in de Rijn is gesprongen en nog niet aangetroffen, dus wat we hier kunnen verwachten. Dan krijg ik een seintje.’’

Vermist

Wat hem gaande houdt? Simpel. ,,Dood is vervelend, maar dan kun je tenminste het boek sluiten. Er is niks zo erg als vermist zijn. Het niet weten. Daar blijf je altijd mee bezig. Als je dat voor iemand kunt oplossen, heb je een mooie taak.’’

Die rust wil hij nabestaanden geven. Ook al is het na jaren. Zo heeft hij begin dit jaar een naam kunnen geven aan een lichaam dat 23 jaar geleden in de Waal was gevonden en als onbekend begraven. ,,Ik ben begonnen met kijken of er DNA was. We kunnen nu veel meer dan alleen het DNA van een persoon vaststellen. In dit geval heeft het Nederlands Forensisch Instituut een verwantschapsonderzoek gedaan en zo kwamen we bij een broer van hem uit.’’

DNA

,,Die broer was altijd naar hem blijven zoeken en had daarom zijn DNA afgestaan. Zo kwam ik bij de familie terecht. De man bleek inmiddels omgekomen. Maar er was nog een broer in leven, een 88-jarige tweelingbroer in het bejaardenhuis. De Duitse collega's hebben hem in kennis gesteld en hij was blij dat hij eindelijk wist dat zijn tweelingbroer zelfmoord had gepleegd en hier begraven was. Hoewel zijn graf niet meer bestond, dat was geruimd.’’