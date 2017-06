Radboud-student laveloos afgevoerd: alcoholverbod in Huygensgebouw

Belletje van brandweer in strijd tegen loze brandmelding

13:40 Als in een zorginstelling of een een hotel de automatische brandmelder gaat, rukt de brandweer nu nog direct uit. Vaak om er achter te komen dat iemand recht onder een rookmelder een ei stond bakken of dat stoom van de douche het alarm deed afgaan. Daarom belt de brandweer in Gelderland-Zuid binnenkort direct na een melding de veroorzaker om te horen of er echt iets aan de hand is.