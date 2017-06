Ratten, poep en drie ziekmeldingen bij werk aan riool in Nijmegen-Oost

Woensdagmiddag hebben de bewoners in de straat een brief ontvangen van de aannemer. Daarin schrijft REEF dat het werk is stilgelegd en dat er onderzoek wordt gedaan. Het bedrijf hoopt de werkzaamheden zo snel mogelijk te hervatten.



Op Twitter vragen bewoners wat de gemeente gaat doen om de situatie op te lossen. ,,We hebben over het stilleggen helemaal geen informatie ontvangen. Ik ben maar tweets gaan sturen’’, zegt bewoner Tieben. ,,Ik werd verwezen naar de wijkregisseur die aangaf dat we de aannemer moesten bellen. Zojuist ontvingen we de brief van de aannemer. Maar nog steeds is niet duidelijk welke actie de gemeente onderneemt om het probleem nu op te lossen.’’