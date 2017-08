Rechtse demonstranten verzamelen zich in Dukenburg

video 35.000 feestvierders stampen vandaag op 90's-hits

10:14 NIJMEGEN - 35.000 feestvierders zijn zaterdag in het Goffertpark in Nijmegen voor het festival We Love The 90's. Daarmee is het festijn met jaren 90-muziek opnieuw uitverkocht. Een dag later zingen op dezelfde plek 15.000 mensen mee met Hollandse hits tijdens het uitverkochte Puur Hollands.