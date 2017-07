Slachtoffer dodelijke botsing met bus in Nijmegen fietste door rood

'Criminele asielzoekers roofden binnenstad Nijmegen leeg'

4 juli NIJMEGEN - Een groep van twintig criminele asielzoekers heeft de afgelopen tijd in Nijmegen gezorgd voor een hausse aan winkeldiefstallen en zakkenrollerij. De groep behoort tot de 70 asielzoekers die sinds april verblijven in de voormalige Limos kazerne in Nijmegen-Oost.