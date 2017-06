Slaperige automobilist ramt twaalf paaltjes en boom

Video Duizenden huishoudens in Nijmegen zonder water na leidingbreuk

21 juni NIJMEGEN - Door een leidingbreuk in de Nijmeegse wijk Voorstenkamp komt er in delen van Nijmegen West geen water uit de kraan. Volgens een brandweerman zouden er zo'n 20.000 huishoudens zijn getroffen. De waterstoring bij de productielocatie van Vitens in Beuningen, is wel weer verholpen. Dat meldt een woordvoerster van het waterbedrijf.