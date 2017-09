Graafseweg open, maar fileleed is nog niet voorbij

11:52 NIJMEGEN - Ze kunnen er weer overheen, de 30.000 auto's die per dag over de Graafseweg in Nijmegen rijden. De reconstructie van een deel van deze belangrijke verkeersader die in juli pal na de Vierdaagse begon, is voorbij. Maar daarmee is het fileleed in de stad nog niet voorbij.