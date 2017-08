Uilen aan een ketting op Van Limburg festival: 'Verschrikkelijk'

De levende roofvogels waren afgelopen weekeinde een van de trekpleisters op het Middeleeuws festival. 'Dat dit bestaat. Verschrikkelijk.' Die tweet van 'Boswachter Tim' oogstte een storm aan reacties. De meeste volgers van de boswachter zijn verbijsterd over het filmpje dat hij er bij plaatst. Daarin is te zien dat diverse uiltjes geketend worden tentoongesteld op een stokje.



Op het Middeleeuws festival in Nijmegen, dat afgelopen weekeinde plaatsvond, wordt het leven uit die tijd nagespeeld. Levende roofvogels zijn er een vast onderdeel van, omdat valkeniers in de Middeleeuwen belangrijk waren bij de jacht. Volgens Hogenbosch, die in Bemmel woont en in Utrecht werkt, kan dat 'anno 2017' niet meer.