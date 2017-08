Van Syrië naar Nijmegen met een doodziek kind van 5

Achter de brede glimlach van Hussein moet een wereld van verdriet schuilgaan. Op de bank in hun kleine huurwoning in Hatertse Hei houden zijn vrouw en hij hun zoontje Jan (inmiddels 5, spreek uit zjean) en zijn zus in de gaten.

Als ze even de andere kant op kijken, probeert Jan stiekem een handje walnoten te pikken uit de schaal die op tafel staat. Zijn moeder veert op: ,,Mag niet!’’ Jan is ernstig ziek, er is veel dat hij niet mag eten en drinken, maakt ze duidelijk. Noten beslist niet.

Dialyse

Volledig scherm © Paul Rapp Je kunt aan Jan zien dat hij ziek is. Hij is klein voor zijn leeftijd en uit zijn blote bast steken twee kunststof slangetjes. Allebei zijn nieren werken niet. Om te overleven, moet hij vier dagen per week aan de dialyse in het Nijmeegse Radboudumc. De slangetjes in zijn borst dienen om de apparatuur makkelijker te kunnen aansluiten. Als er geen donornier komt, zal Jan nooit een normaal kinderleven hebben. Allebei zijn ouders zijn geen match.

Het Kurdische gezin komt uit een plaats in de buurt van Aleppo (met 2,7 miljoen inwoners de grootste stad van Syrië). Ondanks dat ze van heel Nederland nog nooit hadden gehoord, wonen ze in Nijmegen. Op uitnodiging van de Nederlandse regering nog wel. Hoe dat kan?

Vermoord

,,Het was goed in Syrië, stabiel, iedereen begreep elkaar’’, zegt Hussein. Hij had een baan bij de gemeente Aleppo, hield zich bezig met de aanleg van wegen, toen het in na opstanden in andere Arabische landen ook in Syrië onrustig werd. ,,Maar ik had niet verwacht dat het zo erg zou worden.’’

Nadat Jan geboren is, bereiken de gevechten tussen het regeringsleger en de rebellen ook Aleppo. Het wordt gevaarlijk voor Hussein om naar het werk te gaan. ,,Als ik zou worden opgepakt, liep ik kans te worden vermoord.’’ Voor moslimrebellen zijn Kurden als zij - gematigde moslims - ongelovigen, net als christenen.

Quote We hebben zes uur doodsbang in de wc gezeten, de meest veilige plek als er een bom bij ons zou inslaan Hussein, vader van Jan Ondertussen is duidelijk dat het niet goed gaat met kleine Jan. Maar het ziekenhuis is niet meer bereikbaar en medicijnen zijn niet meer te krijgen. De regering vliegt het gezin naar een ander deel van Aleppo, waar nog een ziekenhuis open is. Ook daar lukt het niet om hulp te krijgen voor de zieke baby en het gezin keert terug naar huis.

Na een bombardement op de flat naast hun woning, valt het besluit te vluchten. ,,We hebben zes uur doodsbang in de wc gezeten, de meest veilige plek als er een bom bij ons zou inslaan.’’ Ze vertrokken te voet, met alleen de kleren die ze aan hadden. De vrouw van Hussein in een nikab, om geen argwaan te wekken.

Niet elke vluchteling slaagt erin de grens met Turkije over te steken. Het was een zenuwachtige bedoening. ,,Veel stress’’, knikt Hussein. Maar het lukt. In Turkije vindt het gezin via vrienden een huurwoning. En Hussein werk. Kleding maken. De huur is hoog en het salaris laag. ,,Er wordt echt misbruik gemaakt van mensen.’’ Maar Jan kan in het ziekenhuis terecht.

Geen match

Na een jaar horen Hussein en zijn vrouw dat allebei zijn nieren niet meer werken. En zij geen van beiden een match voor hem zijn. Een transplantatie kost veel geld, vertellen ze. Dat hebben ze niet. Daarom vluchten ze verder, met de boot naar het Griekse eiland Leros. In het vluchtelingenkamp daar, blijkt hoe ziek Jan is en worden ze op het vliegtuig gezet naar Athene, waar hij naar het ziekenhuis kan.

Het hele gezin bivakkeert maanden in het ziekenhuis. Hussein schrijft hen in bij de Verenigde Naties en ze krijgen een huurwoning toegewezen. Dan volgt het aanbod om naar Nederland te komen. Van de Nederlandse regering, die vluchtelingen van de VN-lijst uitnodigt. Na een eerste, tijdelijk verblijf in Budel, verhuizen ze naar het asielzoekerscentrum in Grave.

Wachtlijst

Jan kan voor de dialyse terecht in het Radboudumc. Hij staat op de wachtlijst voor een nieuwe nier. Begin dit jaar komt er voor het gezin een huurhuisje beschikbaar in Nijmegen. Heel blij zijn ze ermee, knikken ze. Nederland vinden ze geweldig. ,,We gaan graag naar school om in te burgeren, de taal te leren.’’ Elke week de één twee dagen naar het ziekenhuis met Jan, voor de dialyse, en de ander naar school. De andere twee dagen de rollen omgekeerd.

,,Alleen dat weer'', wijst Jan's moeder naar buiten, waar achter het Nijmeegse raam een gordijn van regen naar beneden valt. ,,Dat is wennen voor ons.’’

De familienaam en naam van de moeder en het zusje van Jan zijn om privacyredenen niet vermeld.