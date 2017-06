Veiliger op het water met een app

NIJMEGEN - Een bijna aanvaring, een zwemmer in de vaargeul of onveilig vaargedrag. Wie het ziet of meemaakt, kan het sinds deze week op zijn mobiele telefoon melden met een speciaal ontwikkelde app. Rijkswaterstaat wil zo de veiligheid op het water verbeteren.

De nieuw ontwikkelde Vaar Melder-app is er niet voor de ernstige ongevallen. In die gevallen is het zaak 112 te bellen. Het gaat om die schipper die een gevaarlijke beweging maakt, de zwemmer die op de verkeerde plek is of om een bijna aanvaring.

Meldingen

,,Met de app willen we beter in beeld krijgen waar het veilig is en waar minder veilig’’, zegt Joris Schouten van Rijkswaterstaat. ,,Stel dat we op een bepaalde plek veel meldingen krijgen. Dan kunnen we kijken wat daar aan de hand is en wat we er aan kunnen doen.’’

Ongevallen

Het aantal ernstige scheepvaartongevallen is het afgelopen jaar ongeveer gelijk gebleken, blijkt uit recente cijfers van de Rijksdienst. Het gaat dan om ongevallen met een dode of zwaargewonde of ernstige schade voor de omgeving. Rijkswaterstaat registreerde vorig jaar 164 van die ernstige ongelukken. Er vielen zeven doden. Het aantal niet-ernstige ongelukken is wel gestegen, met zo'n 27 procent.