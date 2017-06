Verdachte moorden prostituees ontkent en wil vrijheid terug

B. bracht mogelijk ook Jeannette Sip uit Nijmegen om het leven. Zij werd in juni 1999 dood gevonden in Rotterdam. Hij wordt nog niet officieel verdacht van dit misdrijf.

De rechtbank heeft zich voor een klein halfuur teruggetrokken om zich te beraden over het verzoek. Ook wordt nagedacht over de vraag van de officier van justitie die de verdachte wil laten opnemen in het Pieter Baan Centrum om hem door een psychiater te laten observeren. B . heeft aangegeven daar niets voor te voelen.

Broer

Volgens de aanklacht is B. verantwoordelijk voor de gewelddadige dood van Berendina Stijger (45) in 1990 en Francis Hofland (22) in 1991. Beide vrouwen werden op nagenoeg identieke wijze vermoord met messteken. Een dna-verwantschaponderzoek zorgde jaren na dato voor een doorbraak in het hernieuwde onderzoek. Via een broer kwam het onderzoeksteam terecht bij Albert B. die in Schiedam bleek te wonen en daar een teruggetrokken leven leidde in zijn flatje in de wijk Nieuwland.

Raadsels

Een psychiater die B. inmiddels heeft onderzocht stelt dat de verdachte leidt aan een ziekelijke stoornis: schizofrenie. Zelf hult de ontkennende Schiedammer zich in raadsels als hem door de rechter wordt gevraagd hoe het toch kan dat op beide slachtoffers zijn sperma is aangetroffen? ,,Het kan zijn dat mijn lichaam daar was, maar ik niet,’’ reageerde hij. Wat B. daarmee precies bedoelt, is niet duidelijk geworden.