Vermijd de snelweg op Witte Donderdag: zware spits verwacht

Woongroep ruziet over verkoop gezamenlijk huis in Nijmegen

7:14 NIJMEGEN - Collectief gekochte woonhuizen die in de 'linkse' jaren tachtig massaal werden gekocht in Nijmegen, worden nu verkocht. Vijf oud-eigenaren van één zo'n huis ruziën nu over geld. Zij krijgen maar de helft van het verkoopbedrag van 420.000 euro, de rest is om onduidelijke redenen verdwenen.