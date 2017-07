Voor half geld last minute naar Robbie Williams? Geen punt

NIJMEGEN - Kaarten voor het concert van Robbie Williams in het Goffertpark in Nijmegen worden voor de helft van het geld verkocht via de websites Ticketswap en Marktplaats. De originele ticketprijs is 75,90 euro, maar maandag werden entreebewijzen verkocht voor 40 euro en in een enkel geval voor 37,50 en 35 euro.

Vooral op Ticketswap is het aanbod groot: maandag werden daar meer dan zeshonderd kaarten aangeboden. Op Marktplaats waren het er tientallen.

Handel

Hans Ober, eigenaar van Ticketswap, zegt dat er in de afgelopen week zevenhonderd kaarten voor het concert zijn verhandeld op zijn website. Dat is niks bijzonders, zegt hij, want het gaat met 65.000 bezoekers om een groot evenement en op Ticketswap komt 5 tot 10 procent van de verkochte kaarten voor concerten en evenementen voorbij.

Die van Anna van Binsbergen (37) uit Zaandam bijvoorbeeld. Ze wilde samen met haar vriend Eef van Duuren (42) naar de show van Williams, maar haar vriend is meester in groep 6 van een basisschool en heeft geen tijd om te gaan. ,,Hij heeft een klas met 32 leerlingen en deze week werkt hij elke avond door om zich voor te bereiden op de oudergesprekken van volgende week.”

Ze biedt haar kaarten aan voor 79 euro, het aankoopbedrag. ,,Het is voor ons belangrijk dat we de kaarten verkopen, want als leraar lever je altijd inkomen in aan je werk. Hij betaalt het uitje met zijn klas bijvoorbeeld uit eigen zak."

Van Binsbergen baalt dat ze haar tieneridool niet kan zien. Als puber had ze posters van Take That in haar slaapkamer hangen. ,,Ik ben wel even boos geweest.” Nu hoopt ze dat ze in de toekomst alsnog een keer een concert van Williams kan gaan. ,,Het is een artiest die je een gezien moet hebben.”