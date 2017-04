Vroege vogels begroet door gregoriaans gezang bij koortsboom

Huizen Lent bijna 'uitverkocht'

31 maart NIJMEGEN - Er staan nog maar weinig huizen te koop in Lent. De nieuwe Nijmeegse wijk is 'nagenoeg af' en dat maakt het aantrekkelijk voor kopers. Maar ook West, rond Wolfskuil en Koningsdaal, en Oosterhout zijn opkomende wijken waar het moeilijk is een koopwoning te bemachtigen.