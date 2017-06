Waterstoring in Beuningen verholpen; Nijmegen West nog zonder water

Geen statushouders op Muntberg Groesbeek

15:50 GROESBEEK - Het plan om statushouders te huisvesten in panden van Pluryn aan de Ds. Visscherlaan (Muntberg) in Groesbeek gaat niet door. Volgens de gemeente is het niet meer nodig de panden geschikt te maken voor bewoning omdat het aantal asielzoekers is afgenomen.