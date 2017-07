Weer minder raamprostituees in Nijmegen

De beheerder van nummer 28, een raamprostitutiebedrijf met 11 werkplekken, wil zelf niet bevestigen dat zijn bedrijf dicht gaat. ,,Ik heb geen behoefte aan vermelding in de krant’’, zegt hij desgevraagd. De raamprostitutiebedrijven naast hem zeggen dat ze van prostituees die op nummer 28 werken, al eerder hebben gehoord dat de zaak dichtgaat. Zo vertelt de beheerder van een concurrerend bedrijf in de straat: ,,Ik krijg dagelijks telefoontjes van de vrouwen die daar nu nog een kamer huren. Ze willen aan de slag blijven en vragen of ik plek over heb.’’

Met de sluiting doet de 'rosse buurt' van Nijmegen weer een stap terug. De Nieuwe Markt telt officieel nog vijf adressen waar de gemeente raamprostitutie toestaat. Na de sluiting van nummer 28 zijn er nog panden op twee adressen geopend. Van de 61 volgens de algemeen plaatselijke verordening toegestane werkplekken zijn er dan nog maar 24 in gebruik.

Twee jaar geleden is nog een pand helemaal opgeknapt, en vervolgens is dat na één dag weer gesloten. Tot op de dag van vandaag wordt het niet meer gebruikt. ,,De reden daarvan is nog steeds niet opgehelderd’’, zegt de beheerder van nummer 40 en 32. ,,De exploitant zwijgt hierover.’’

Volgens de beheerder van het raamprostitutiebedrijf, dat met een wandelpassage 24 uur per dag toegankelijk is, wordt het ook voor haar steeds lastiger het hoofd boven water te houden. ,,We hebben veel meer dan vroeger concurrentie uit Duitsland en van internet. Veel dames bieden zich via een website aan en werken thuis of spreken af in een hotel.’’

