Wegpiraat A73 is Fries (40) zonder geldig rijbewijs

Dor­pen­sin­gel-Oost: Groen en niet harder dan 50 kilometer per uur

11:39 NIJMEGEN - Op de nieuwe weg die de Ovatonde bij Ressen verbindt met de Zandsestraat in Bemmel, moet een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur gaan gelden. Daarnaast moet de Dorpensingel-Oost ingepast worden in het groen. Dat willen een tiental buurt- en wijkgroepen in Lent en Ressen.