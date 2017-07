Williams viert het leven met weelderige show

Diens uitverkochte optreden in het Goffertpark in Nijmegen, gisteren met 65.000 bezoekers, begint met God bless Robbie. Het publiek kan, op de melodie van Land of hope and glory, karaoke-stijl regels zingen als ‘He is king of pop. Yes he went to rehab, drugs and drink took him low’. Hij laat zich aankondigen als The Icon en The Legend, maar laat ook weten: ‘he is totally global, except in U S of A’.