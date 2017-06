Wasbeer en wolhandkrab zijn dichterbij dan je denkt

'Elk gebit vraagt om een individuele afweging'

10:26 NIJMEGEN - Er is onvoldoende bewijs voor of je als tandarts preventief gezonde verstandskiezen moet trekken. Bewijs andersom, dat het beter is om ze te laten zitten, is er ook niet. Elk gebit vraagt om een individuele afweging. Dat concludeert aangezichtschirurg Hossein Ghaeminia van het Radboudumc in zijn onderzoek.