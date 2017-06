Zangtalent Niels (12) uit Nijmegen naar halve finale Junior Songfestival

Een paar maanden geleden deed Niels nog in zijn eentje auditie voor de jeugdvariant van het Songfestival. Hij stuurde een filmpje van zichzelf op naar het programma waarop hij Love yourself zong, de hit van zijn grote idool Justin Bieber. De jury was zo onder de indruk van z'n muzikale kwaliteiten, dat hij op auditie mocht komen in de studio in Hilversum. ,,Voor een jury zong ik daar Rolling in the deep van Adele. Opnieuw mocht ik naar de volgende ronde, waar ik samen met een paar anderen twee nummers moest zingen: Paris van The Chainsmokers en Best song ever van One Direction. De mensen van het programma zeiden daarna dat ik door was naar de derde auditie, maar dat was expres. Het was geen auditie maar een 'overval', waar ik hoorde dat ik met drie andere jongens in een groep kwam en we door waren naar de halve finale. Geweldig natuurlijk.’’