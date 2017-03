Zoekactie naar lawineslachtoffer Mark gaat in afgeslankte vorm verder

Rol­stoel­ten­nis­ster Marjolein Buis Nijmeegs sporter van het jaar

10:31 NIJMEGEN - Rolstoeltennisster Marjolein Buis is vrijdagavond in de Jan Massinkhal uitgeroepen tot de sporter van het jaar in Nijmegen. Zij won in 2016 het bekende tennistoernooi van Roland Garros in Parijs. Op de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro haalde ze zilver in het dubbelspel, samen met Esther Vergeer.