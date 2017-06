125 kilo aan pakketjes in Nijmegen bezorgen... met de fiets!

Centrum en Bottendaal

Nijmegen is de vijfde stad waar DHL met deze grootformaat transportfiets gaat rondrijden. De fietskoerier legt met de Cubicycle zo’n 50 km per dag af. Het voertuig is buitenmaats, maar hij past op het fietspad. ,,Hij rijdt lekker’’, zegt Mark Potters van Velocity, de Nijmeegse fietskoeriersorganisatie die met de Cubicyle gaat rijden in het stadscentrum en in Bottendaal. Pakjesvervoerder DHL Express rijdt in Nijmegen in samenwerking met de fietskoeriers van Velocity al geruime tijd met een pakjesbakfiets, de Parcycle, die een slag kleiner is. Per dag brengen de fietskoeriers zo'n drie- tot vierhonderd pakjes rond in Nijmegen.