200 Nijmegenaren demonstreren tegen donjontoren in Valkhofpark

Fotografen laten zien: hoe staan we ervoor in Nederland?

15:10 NIJMEGEN - Vier Nijmeegse fotografen schitteren in de landelijke fotokrant 'De stand van het land. Nu'. In de krant, die verspreid wordt in een oplage van 10.000 stuks, laten in totaal 37 fotografen zien wat zij vinden van hoe het er momenteel voor staat in Nederland.