8.162 lopers aan de start van Stevensloop in Nijmegen

Motorrijder gewond na botsing met auto op Willemsweg

12 maart NIJMEGEN - Een motorrijder is zondag aan het eind van de middag gewond geraakt toen hij op de Willemsweg in Nijmegen in botsing kwam met een auto. De automobilist sloeg af naar de Helmersstraat en zag daarbij vermoedelijk de motorrijder of het hoofd.