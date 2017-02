99-jarige Annie opgesloten in Nijmeegse politiecel

Kindje nagekeken in ambulance na kop-staart­bot­sing op Oranjesingel

23 februari NIJMEGEN - Een kindje van ongeveer een jaar oud is donderdagmiddag in de ambulance nagekeken nadat de auto van zijn tante betrokken was bij een kop-staartaanrijding op de Oranjesingel in Nijmegen. Daar botsten vier auto's op elkaar in de richting van de Waalbrug, net na de kruising met de Prins Bernhardstraat.