Aannemers te druk: het is achter in de rij aansluiten

NIJMEGEN - Ze kregen dinsdag de sleutel van hun nieuwe huis, Ralf de Graaf en Elke Wesseling uit Nijmegen. Maar wonen, dat kunnen ze er voorlopig nog niet. De aannemer met wie ze in zee wilden gaan voor een omvangrijke verbouwing, bleek namelijk ineens pas maanden later tijd voor ze te hebben. En nu zijn ze naarstig op zoek naar iemand anders, maar dat is zo eenvoudig nog niet.

,,De aannemers zitten niet om werk verlegen, dus moet je achter in de rij aansluiten’’, zegt Wesseling, hoogzwanger van hun tweede kindje. Nog een paar weken en dan is ze uitgerekend, en zullen ze met z'n viertjes op de ene slaapkamer van hun tijdelijke huurwoning moeten slapen. Een scenario waar zij en De Graaf wel rekening mee hadden gehouden, maar niet dat het ook nog eens langer zou kunnen duren dan gedacht.

Eind augustus

Want, naar hun nieuwe huis in de Nijmeegse wijk Hees kunnen ze voorlopig niet. ,,We waren in gesprek met een aannemer die de verbouwing, een fikse klus, op zich zou nemen. Hij zou een offerte opmaken en had vanaf eind mei tijd om aan de slag te gaan’’, zegt de 34-jarige Wesseling. ,,Toen de offerte vier weken daarna kwam, had hij inmiddels zo veel andere opdrachten gekregen dat hij toch eind augustus pas tijd had.’’

Quote Je wil de tijd nuttig besteden, maar dat kan dus niet. Elke Wesseling

Niemand kan iets doen

En dus informeerde het stel bij andere bouwbedrijven, maar daar was het keer op keer hetzelfde verhaal. ,,We zijn nu met drie of vier aannemers in de regio in gesprek geweest, maar die kunnen allemaal op z'n vroegst pas na de bouwvak beginnen. Het is zo frustrerend; nu hebben we de sleutel en kunnen we iets gaan doen, maar er is niemand die iets kán doen. Je wil de tijd nuttig besteden, maar dat kan dus niet.’’

