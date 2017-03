Actie om schoorsteen energiecentrale te behouden

video Derin trots na nederlaag in eigen stad

19 maart NIJMEGEN - Drie topkickboksers die speciaal uit Thailand waren gekomen, ruim 1.500 toeschouwers en een Nijmegenaar die in eigen stad debuteerde op het grootste kickboksgala ooit in Gelderland. Enfusion Live in de Jan Massinkhal deed bij menig vechtsportliefhebber het hart sneller kloppen.