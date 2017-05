Activisten willen Gaziantepplein omdopen tot 'Vrijheidsplein'

De naam is omstreden sinds de Turkse stad Gaziantep de stedenband met Nijmegen verbrak. De stad hernoemde haar 'Nijmegen boulevard' direct. Als reactie hierop wil Nijmegen Rechtsaf ook actie van burgemeester Bruls. ,,We hopen dat het plaatsen van de borden een laatste zet is en de rotonde wordt hernoemd'', zegt Michel van den Berg namens Nijmegen Rechtsaf.