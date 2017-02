ADHD een hersenziekte? 'Misleidend'

Dat zegt universitair hoofddocent orthopedagogiek Laura Batstra van Rijksuniversiteit Groningen. ,,Het grote publiek is verkeerd geïnformeerd'', zegt zij.

Conclusie

ADHD is een hersenziekte, concludeerde het Radboudumc vorige week na internationaal onderzoek onder ruim 1.700 mensen met ADHD en 1.500 zonder die diagnose. Uit het onderzoek zou blijken dat bepaalde hersengebieden van mensen met ADHD iets kleiner zijn dan die van andere mensen. Het werd gepubliceerd in The Lancet Psychiatry.

Misleidend

De conclusie van het Radboudumc is misleidend, volgens Laura Batstra van Rijksuniversiteit Groningen. De bewijzen zijn 'boterzacht', zegt ze. De uitkomsten van het Radboud-onderzoek haalden verschillende media. Als reactie schreef Batstra een opinieartikel in dagblad Trouw, onder de kop: 'Peperdure hersenstudie ADHD levert niks op'. Lees het artikel hier.

De verschillen tussen hersenen van mensen met en zonder ADHD zijn 'piepklein', zegt Batstra. ,,Verwaarloosbaar. Ze zijn er, maar hebben praktisch nul waarde. Je kunt ze in ieder geval niet vertalen naar groepen mensen. Maar ja, hersenen zijn hip hè.'' Bovendien hebben de onderzoekers banden met de farmaceutische industrie, zegt zij. En die wrijft zich volgens haar 'in de handen bij de wijdverspreide boodschap dat ADHD een stoornis van het brein is'.

Hersenziekte

Het gevolg is volgens haar dat kinderen met ADHD ten onrechte te horen krijgen dat ze een hersenziekte hebben. Een 'stigmatiserende en invaliderende boodschap', noemt ze dat. Batstra vindt dat er verhoudingsgewijs te veel geld gaat naar hersenonderzoek. ,,Daar wordt al dertig jaar heel veel geld in gepompt, en dat heeft weinig tot niks opgeleverd. Terwijl sociale factoren als onderwijssystemen en armoede ondergesneeuwd raken.''

Onderzoeker Martine Hoogman van Radboudumc wil alleen schriftelijk via haar woordvoerder reageren. 'Het is lastig te zeggen of deze verschillen klein of groot zijn. Daar gaat het ook helemaal niet om. Wat belangrijk is, is dàt er verschillen zijn.'

Verkeerde conclusies

Volgens het Radboudumc trekt Batstra verkeerde conclusies. De verschillen die Batstra verwaarloosbaar noemt, 'zijn ongeveer gelijk aan de verschillen die voor andere psychiatrische aandoeningen worden gevonden, zoals depressie en schizofrenie.'