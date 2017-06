Huurprijs flats Genestetlaan alsnog iets omlaag

12 juni NIJMEGEN - Stuworld, de ontwikkelaar van de nieuwbouwcomplexen aan de Genestetlaan in het Willemskwartier, is bereid de huur van een reeks superkleine flats - van 28 tot 38 vierkante meter - licht te verlagen. De huurprijs gaat van 710 euro naar 695 euro per maand.