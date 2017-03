Afvalmaniak slaat weer toe bij Peter en Marietje in Groesbeek

Jochem van Gelder in een stoellift bij open dag Nijmeegs verpleeghuis

18 maart NIJMEGEN - Hoe is het om in een rolstoel te zitten, of om met een stoellift in en uit de rolstoel te worden getild? Jochem van Gelder, tv-presentator en finalist van Wie is de Mol 2017, probeerde het zaterdag uit tijdens de open dag van verpleeghuis Joachim en Anna in Nijmegen. ,,Ik moet denken aan mijn vader.’’