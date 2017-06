Agenten ontdekken gevederde verstekelingen in gammele caravan

Extra optreden van De Staat na snel uitverkochte show

15 juni NIJMEGEN - Omdat een van de twee afsluitende concerten van rockband De Staat in De Vasim in Nijmegen al is uitverkocht, speelt de Nijmeegse band een extra avond. Aan de aanvankelijke data van 18 en 19 november, die eergisteren bekend werden gemaakt, is nu 17 november toegevoegd. Dat laat de band vandaag weten.