Ajax en Feyenoord zondag mogelijk niet in Nijmeegse kroeg

NIJMEGEN - Een café in Nijmegen moet een verbod opgelegd krijgen om wedstrijden in de eredivisie te laten zien. Dat eisen de eredivisieclubs vrijdag in een kort geding bij de rechtbank in Arnhem.

De eigenaar toont volgens de clubs wedstrijden uit de eredivisie en is diverse malen gevraagd het verplichte zakelijk abonnement op Fox Sports te nemen. Maar hij weigert dat stelselmatig, bleek bij de rechtbank in Arnhem. Hij was daar overigens niet aanwezig. Ook was hij niet bereikbaar voor een toelichting.

Dwangsom

De clubs eisen voor de kort gedingrechter een einde aan de 'inbreuk' op de rechten plus een dwangsom van 1.000 euro per overtreding. Als ze gelijk krijgen, is de ontknoping van de eredivisie zondagmiddag dus hoogstwaarschijnlijk niet in dit café te zien. Dat betekent dat de mogelijke kampioenswedstrijden van Feyenoord (tegen Heracles in De Kuip) en Ajax (uit bij Willem II) niet zijn te zien. Beide wedstrijden beginnen om 14.30 uur.

De rechtbank komt later vandaag met het vonnis. Als de cafébaas verliest, moet hij ook de proceskosten van 5.000 euro betalen.

Illegale beelden