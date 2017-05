Amateurarcheologen vinden goudschat uit in Betuwse boomgaard

Gouden munten

Volgens VU-archeoloog Stijn Heeren gaat het hier om de 'jongste' Romeinse goudschat die ooit in Nederland is aangetroffen. Het is niet de eerste goudvondst in de Betuwe. In Meerten, buurtschap van Lienden, zijn al in de 19e eeuw 9 gouden munten van de keizers Constantinus (306-337), Valentinianus (364-375) en Honorius (393-423) gevonden.